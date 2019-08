Offres d'isolation à 1 euro : la Direction des fraudes alerte sur une multiplication des arnaques

Le client qui accepte l'offre alléchante donne ses coordonnées bancaires. Celles-ci sont alors transmises à un entrepreneur dont les salariés se présentent bel et bien chez l'intéressé. C'est à ce stade qu'il arrive que tout devienne brouillon. Non seulement "les contrats ne respectent pas les dispositions du Code la consommation : rédaction non conforme, absence de bordereau de rétractation, perception immédiate du paiement, absence de qualification professionnelle", mais aussi "les matériels utilisés et installés peuvent être non conformes aux normes en vigueur", énumère la DGCCRF. Des "malfaçons" qui peuvent conduire à mener de nouveaux travaux, "aux frais du client", la prime énergie n'étant accordée qu'une fois, déplore-t-elle.





Que faire si vous doutez du sérieux de votre entrepreneur ? En cas de contrat douteux ou non respecté, il convient de contacter la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) où l’entreprise est installée (accéder ici aux coordonnées dans chaque département).