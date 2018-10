On a testé : billets SNCF pour les fêtes, des petits prix mais pas pour toutes les destinations

Les vrais bons plans sont en revanche bel et bien là pour rejoindre nos deux autres villes. Peu après 6h, l'aller comme le retour pour s'asseoir autour du sapin à Lille étaient à 15 euros. Pour Clermont-Ferrand, il aurait fallu débourser 25 euros à l'aller (et seulement 15 en décalant le trajet à l'après-midi) et 15 euros au retour. Pour notre semaine de la Saint-Sylvestre, les déplacements à 15 euros étaient légion pour les deux destinations, dans les deux sens.





En milieu de matinée, les petits prix étaient toujours présents même si le choix s'était restreint. Notre départ pour passer Noël à Lille était trouvable à 22 euros et de nombreux autres horaires (ne correspondant pas à nos exigences) étaient proposés entre 25 euros et 35 euros. Le retour était possible à 15 euros mais pour un départ en fin de matinée et non l'après-midi comme nous le souhaitions. Pour le Nouvel an, les tickets à 15 euros étaient encore là, à toute heure, pour l'aller comme le retour. Le constat était semblable pour rejoindre le Massif central, avec un aller à 34 euros et un retour à 15 euros pour Noël. Encore mieux pour le Nouvel an, les billets étaient encore à 15 euros pour notre aller et notre retour et à différents horaires.