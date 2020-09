Or, crypto-monnaies, vins et œuvres d’art : faut-il investir sur les placements alternatifs ? iStock

INVESTISSEMENTS - Découvrez ce qu’il faut savoir sur les placements dits « exotiques », nos conseils pour investir et enfin, nos astuces pour ne pas se faire avoir.

Alors que les marchés financiers jouent au yoyo et que certains grands noms du CAC 40 sont massacrés en Bourse, il peut être tentant de vouloir aller chercher de la performance, voire de la sécurité, dans des actifs tels que l’or ou la forêt par exemple. Attention cependant, ces placements atypiques ne sont pas une solution miracle et sans risque, loin de là.

Ce qu’il faut savoir sur les placements atypiques

Les placements atypiques, aussi appelés placements exotiques ou placements alternatifs, regroupent l’ensemble des actifs jugés non conventionnels comme l’investissement dans des métaux précieux (dont l’or en premier chef), dans les crypto-monnaies, mais aussi dans l’art, les bijoux, les voitures de collection, le vin et les alcools d’exception, le vignoble et la forêt, les parkings, etc. Même si certains de ces actifs sont considérés comme des valeurs refuge (l’or, le bois), il s’agit d’actifs hautement spéculatifs et très risqués. En effet, le risque de réaliser une moins-value à la revente est bien réel (vendre moins cher qu’on n’a acheté son bien). Cependant, ces placements séduisent aussi car leurs perspectives de rendement peuvent être élevés. Ainsi, sur 5 ans, le cours de l’or a progressé de 77 % et celui du Bitcoin de 4 444 %. Attention, ces marchés de gré-à-gré ou peu matures, de niche, en font un segment particulièrement touché par les arnaques. Découvrez aussi notre dossier Comment investir dans l’or et les métaux précieux.

Nos conseils pour investir sur les placements alternatifs

Ce type de placement étant éminemment risqué, il conviendra de respecter certaines règles essentielles. D’abord, n’investissez dans ce type de placement (tous placements atypiques confondus) qu’une toute petite partie de votre patrimoine. Les plus averses au risque pourront y consacrer 5 % de leur patrimoine quand les moins averses au risque pourront aller jusqu’à 10 % de leur patrimoine. Ce type de placement doit être fait lorsque vous avez déjà constitué un fonds d’urgence et que vous êtes déjà présent sur les autres marchés financiers : le marché immobilier (par exemple au travers de l’acquisition de votre résidence principale ou de parts de SCPI), le marché obligataire (via le fonds euros d’une assurance-vie par exemple), le marché actions (via des titres vifs ou bien des fonds depuis un PEA ou les supports en unités de compte de votre contrat d’assurance-vie par exemple). N’oubliez pas non plus de toujours diversifier vos investissements et cela vaut aussi pour les placements atypiques. Ainsi, si vous souhaitez consacrer 20 000 euros à des placements exotiques, plutôt que de tout miser sur le bitcoin par exemple, investissez sur d’autres crypto-monnaies, dans l’or, dans une place de parking, etc. Vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies mais ne savez pas comment vous y prendre ? Découvrez notre dossier Investir dans le Bitcoin et les monnaies virtuelles.

L’info en plus : ne pas se faire rouler avec les placements alternatifs