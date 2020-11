Où placer votre argent pendant le confinement ?

Le tableau n'est pas si noir qu'il n’y paraît si l'on sait trouver le bon produit et le bon interlocuteur. La SCPI, par exemple, est une excellente alternative pour investir son argent pendant le confinement. Profitons de l'éclairage de La Centrale des SCPI, un hyper spécialiste du conseil en SCPI, pour en savoir plus sur ce placement. Il apparait comme la solution idéale pour investir pendant le confinement et ne pas mettre son épargne sous couvre-feu.

Vous avez pu le remarquer en faisant vos courses, tout coûte de plus en plus cher ! Les prix grimpent, malheureusement, les salaires et les pensions retraites n'augmentent pas dans la même proportion ! Dans le même temps, les placements jusqu'alors rentables s'effondrent, comme l'assurance vie en fond euros avec un rendement prévisionnel de seulement 1% en 2020. La Bourse, de son coté, est beaucoup trop risquée et même parfois totalement incontrôlable, comme en ce moment. Dans ce contexte, sur quels placements investir son argent ? Existe-t-il encore des placements fiables pour investir ses économies et espérer des gains permettant de voir grossir son capital ?

La SCPI connaît un engouement depuis plusieurs années et, selon les projections de La Centrale des SCPI, cela ne devrait pas faiblir dans les années à venir. Il est même certain que cela devrait s’amplifier tant ses avantages sont nombreux.

En sachant cela, pourquoi se créer des complications à acheter soi-même des biens immobiliers en France et à l’étranger, et à gérer seul son locataire quand un support de qualité, comme la SCPI, vous décharge totalement de ce travail ? De plus, vous profitez des avantages de l'immobilier sans les contraintes, en diversifiant votre patrimoine immobilier dans la zone euro. Le tout avec des taux de rendement attractifs !

Investir dans l'immobilier de façon simple, rapide et avec un budget parfaitement adapté à votre situation : voilà la promesse des SCPI de rendement. En achetant des parts de SCPI, l’épargnant devient propriétaire d’une multitude d'immeubles en France on en Europe et perçoit un loyer net sur son compte bancaire. Le rendement peut atteindre jusqu’à 6% pour les meilleures SCPI disponibles en libre accès sur le site de La Centrale des SCPI ( www.centraledesscpi.com ). L'investisseur, de son coté, ne s'occupe strictement de rien : la gestion, l’entretien et la valorisation du patrimoine sont assurées par une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Plusieurs raisons viennent expliquer le succès de la SCPI auprès des épargnants pendant cette période inédite. Tout d’abord, l’immobilier a de tout temps été considéré comme la valeur refuge par excellence ! Un actif tangible au service de l’économie réelle.

Ensuite, investir en SCPI est tout à fait possible sans sortir de chez soi. Terminez les visites qui ne débouchent sur rien, les travaux et les négociations avec les vendeurs pour espérer acheter un bien immobilier rentable. En effet, devenir propriétaire de parts de SCPI est simple grâce à des portails internet comme celui de La Centrale des SCPI. Les conseillers sont hyper spécialisés et toujours au fait des meilleures opportunités pour investir son argent en SCPI.

Comme nous le confie Laurent Fages, consultant sénior à La Centrale des SCPI : « Nous avons constaté une nette augmentation de notre trafic internet depuis 6 mois, investir en SCPI depuis chez soi semble vraiment séduire les internautes. En Octobre, la plus petite souscription s’élevait à 5 000 euros et la plus importante à 450 000 euros. Avec des clients en France mais aussi à l’étranger, notre site internet est vraiment un outil facilitateur et totalement tourné vers le conseil et la satisfaction de nos clients. Le mois de novembre s’annonce dans la continuité du mois d’octobre. Tous les consultants et moi le premier, sommes prêts à traiter toutes les demandes de renseignements pour comprendre la SCPI. »

Un autre avantage de la SCPI est l’accès à des secteurs ultra porteurs, rentables et souvent inaccessibles aux particuliers. En effet, investir dans l’immobilier dans le domaine de la santé ou encore du e-commerce, voire même en Europe, nécessite généralement un budget conséquent de plusieurs centaines de milliers, voire millions d’euros. Avec la SCPI, l’immobilier reste beaucoup plus accessible.

La crise sanitaire du Coronavirus a été un véritable révélateur. Elle a mis en évidence l’important besoin d'infrastructures de santé en France mais également à travers toute l'Europe. Globalement, nous avons besoin de plus de cliniques, plus de laboratoires d'analyses et de plus d'Ehpad. Investir dans une SCPI de santé permet à un épargnant de devenir propriétaire de ce type patrimoine immobilier et de percevoir, ainsi, un rendement net supérieur à 5%. « C'est une vraie opportunité qu'offre la SCPI aux Français de pouvoir accéder à ce nouveau marché immobilier. Marché qui a été pendant longtemps réservé aux investisseurs professionnels. » indique Lionel Benhamou, le fondateur de La Centrale des SCPI.

L'autre effet de la crise du Covid-19 est l’envolée du e-commerce. Les Français sont devenus encore plus accrocs aux achats en ligne : vêtements, alimentation et autres biens de consommation. Tous les secteurs sont positivement impactés. Mais pour accompagner ce mouvement digital, il est impératif que les infrastructures « supply chain » suivent. Cela implique un maillage fort d’immobiliers dédiés au stockage, au transit et à la logistique pour orchestrer dans les meilleures conditions la livraison des millions de colis commandés en ligne.

Bonne nouvelle pour les futurs épargnants ici aussi à l’image des SCPI de Santé, il existe une SCPI logistique qui permet d'investir sur ce marché immobilier juteux avec un objectif de rendement de 6% en 2020. La boucle est bouclée, investir en ligne sur du e-commerce immobilier. Mieux encore, certaines SCPI multi-sectorielles permettent d’investir sur les deux thématiques à la fois, offrant ainsi une forte mutualisation et des performances attractives à leurs associés. D’autant plus que ces SCPI diversifient leurs investissements immobiliers en France, mais également en Europe. Ces SCPI multi-sectorielles sont très souvent des coups de cœurs des épargnants. Pourquoi se priver de placer ses économies sur des secteurs disposant d’un potentiel énorme ?