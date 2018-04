La date limite pour remplir la déclaration d'impôt sur le revenu a été fixée au 17 mai 2018. Un impôt qui va notamment rapporter 72 milliards d'euros au budget de l'État. Alors, comment le gouvernement va-t-il utiliser cette recette ? Et surtout, où va l'argent de l'impôt sur le revenu ? Un outil en ligne permet désormais de le savoir à l'euro près.



