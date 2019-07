Paiement des impôts au bureau de tabac : mode d'emploi et avantages

Les buralistes seraient-ils devenus les commerçants à tout faire ? Dès 2020, les contribuables vont pouvoir payer leurs impôts, amendes et factures au bureau de tabac. Notons qu'il sera possible de payer en espèces ou en carte bancaire. De cette manière, les usagers vont gagner en proximité et seront mieux accompagnés. Les premiers tests auront lieu au 1er janvier, et le dispositif sera généralisé au mois de juillet.



