Paiement entre particuliers : une nouveauté qui peut tout changer

Un nouveau type de transaction permet de transférer de l'argent d'un compte à un autre, uniquement en utilisant des smartphones. Il est immédiat et nécessite une application mobile ainsi qu'un compte. Vous pourrez rembourser un ami en quelques clics. Pour l'instant, un plafond maximum de versement a été fixé à 500 euros. Les banques de notre pays s'engouffrent dans ce nouveau type de service.



