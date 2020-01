Payer son passe Navigo en janvier, les Franciliens s'en passeraient bien : mais quelle est la règle en cas de grève ?

"Qui a payé son passe Navigo de janvier alors qu'il n'y a toujours pas de transports ?" / "Je me suis vraiment tâté à acheter mon Navigo pour le mois... Payer 75 euros pour un train sur trois ? No thanks b****." / "C'est avec un seum non dissimulé que je viens de recharger mon pass Navigo" [seum évidemment pour "agacement, dégoût"].

Bel Ami, BenjaminParis, Ifunaya font parti des nombreux usagers des métros et RER franciliens qui expriment leur amertume , teinté de cynisme, sur Twitter ce jeudi 2 janvier.