Alimentation: les prix ont-ils augmenté depuis le début du confinement ?

"Aucune inflation n’est lisible depuis le début de l’épidémie sur les produits de grande consommation." Un constat qui se confirme sur les produits les plus achetés : +0,14% pour le papier toilette, - 0,55% pour le riz et -0,63% pour les pâtes. Une stabilité des prix qui concerne là encore la grande distribution, les supérettes ou les achats en drive. "Les distributeurs n'ont pas profité de cette crise sanitaire pour augmenter leurs prix", assure pour LCI Pascale Mérida porte-parole de l'IRI.

"L'impression d'un ticket de caisse plus élevé s'explique par un panier moyen plus important, poursuit Pascale Mérida, et par le fait que les consommateurs ont du se reporter sur des produits équivalents plus chers à cause des ruptures de stock."

Ainsi, l'IRI a mis en évidence un bon de la valeur du panier moyen de +89% depuis le confinement. Dans le même temps, les visites en hypermarchés et supermarchés ont reculé de -48% depuis la mi-mars. Les Français se déplacent moins pour faire leurs courses et achètent beaucoup plus qu'auparavant.

Une modification des comportements qui expliquent aussi l'impression d'un panier plus cher. En raison des règles de confinement, les Français se déplacent moins loin pour leurs achats alimentaires et privilégient les points de vente de proximité, habituellement plus chers que leurs homologues loin des centres-villes.