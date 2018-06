Panne des cartes Visa : pourquoi la France a-t-elle été (presque) épargnée

En France, quelques étrangers n'ont pas pu régler leurs achats dans la soirée du 1er juin. Pour cause, le système de paiement de la carte Visa est tombé en panne dans toute l'Europe. La Grande-Bretagne et l'Allemagne en étaient les plus affectées. Par contre, les 40 millions d'utilisateurs de la carte Visa dans l'Hexagone ont été épargnés.



