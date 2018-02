Pas-de-Calais : les articles d'hiver prennent place sur les marchés

Le froid s'est installé dans le Nord. Les températures ont sensiblement chuté pour atteindre jusqu'à moins trois degrés Celsius à Hénin-Beaumont. Avec cette chute des températures, les stands de vêtements chauds sont très prisés dans le marché. Et la vente des aliments à consommer chaud a augmenté.



