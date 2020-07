Pas plus d'une cartouche de cigarettes achetée à l'étranger : comment se décompose le prix d'un paquet en France ?

Il ne sera plus possible de ramener en France, en voiture, qu'une seule cartouche de cigarettes au lieu de quatre auparavant. L'Assemblé nationale a voté ce mercredi 8 juillet en faveur d'un amendement gouvernemental au troisième projet de budget de crise prévoyant ainsi de limiter les quantités de cigarettes autorisées à l'achat à l'étranger. Une façon de limiter le marché noir alors que les augmentations successives ont fait passer le prix d'un paquet à plus de 10 euros en France.

Des prélèvements jugés stratosphériques par Nicolas Marques, économiste et auteur d'une étude sur le sujet. "Généralement, il n'y a pas de taxe sur la taxe. Or, en matière de tabac, vous avez les 20% de TVA standard. Mais en plus, vous avez donc 80% de TVA en plus. Dans votre paquet, vous avez donc autant de tabac que de TVA. Quand vous passez chez le buraliste, vous passez de fait chez le Trésor public", rappelle-t-il ironiquement à TF1.

L'objectif de ces augmentations est clair : faire diminuer la consommation de tabac, dont les effets sur la santé représentent un coût non négligeable pour les finances publiques. Au total, ces taxes rapportent en effet 13 milliards par an à l'Etat. Or les fumeurs coûtent, eux, le double à la Sécurité sociale. La hausse des prix est-elle alors dissuasive ? Il a été prouvé que chaque augmentation de 10% permettait de faire baisser la consommation de 4%. Cela incite notamment les jeunes à ne pas commencer. Au total, plus de 1,5 million de Français ont en tout cas arrêté de fumer ces deux dernières années.