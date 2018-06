Pause-déjeuner, et si vous en profitiez ?

Nous consacrons en moyenne 31 minutes pour notre pause-déjeuner. D'autres options existent pour la rendre plus relaxante. À Brest, une enseigne a proposé une formule qui débute par un massage pour se ressourcer. Puis, un repas servi pour la somme de 30 euros. Il est également possible de pique-niquer en famille autour d'un concert gratuit. Certains optent même pour une petite balade en mer, tout en mangeant.



