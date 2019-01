Payer moins de frais bancaires avec une banque en ligne

Le plus souvent adossé à une banque classique (Boursorama est une filiale de la Société Générale, Hello Bank est une filiale de BNP Paribas, etc.), les banques en ligne sont néanmoins des pures players qui proposent à leurs clients leurs services sur Internet uniquement, sans agence bancaires physiques.





Depuis plusieurs années, les banques en ligne ont multiplié leurs offres de services et proposent désormais non seulement le traditionnel compte courant et ses moyens de paiements associés mais aussi de nombreux produits d’épargne (livrets réglementés et livrets bancaires maison, contrats d’assurance-vie) ainsi que des supports comme le PEA et le compte-titres pour investir en Bourse.





Les banques en ligne proposent aussi aujourd’hui à leur clientèle des services financiers autrefois l’apanage des banques de réseaux comme les crédits conso et immo, divers assurances et même pour certaines des contrats de prévoyance.





Les banque en ligne présentent aussi l’avantage d’être à la pointe de l’innovation : les applis mobiles sont ergonomiques et ultra complètes, la clarté des informations disponibles sur leurs site web mérite d’être soulignée, tout comme la possibilité d’utiliser des outils de simulation pour gérer son épargne ou souscrire un prêt.





Si les banques en ligne ne mettent pas à disposition de leur client un conseiller dédié, il est cependant possible d’échanger avec un conseiller sur des horaires très étendus et de bénéficier d’une assistance en ligne. Les contraintes horaires n’existent plus ou presque et vous n’aurez plus besoin de faire la queue au guichet !