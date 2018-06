Péage routier : comment s'applique le principe du pollueur-payeur ?

Ce reportage porte sur le principe pollueur-payeur, une alternative qui pourra un jour avoir un réel impact sur notre environnement. Cette solution est actuellement appliquée sur les camions et uniquement sur deux portions d'autoroute dans l'Hexagone. Ainsi, les camions les plus propres au péage paient moins cher que les autres.



