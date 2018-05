Les périphériques bientôt payants ?

Est-il pertinent de mettre encore une fois les automobilistes à contribution ? Pas si sûr ! Et ce d’autant plus que ceux qui ne pourront se payer le luxe de s’acquitter de l’octroi ainsi mis en place sont bien souvent ceux dont le budget ne permet pas de circuler avec la sécurité la plus optimale. Or le réseau autoroutier s’impose comme le réseau le plus sûr en termes de sécurité routière. Instaurer ces péages urbains pourrait ainsi se faire sur le dos d’une vision égalitaire de la sécurité routière…