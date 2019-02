Péages, prime d'activité, retraites, gaz : ce qui change pour votre budget en février

BRÉSIL





Le bilan de la catastrophe de Brumadinho est passé de 115 à 121 morts et plus de 200 disparus, depuis la rupture d'un barrage dans le sud-est du Brésil le 25 janvier, ont annoncé les autorités. Au neuvième jour des recherches, les pompiers de l'Etat de Minas Gerais ont précisé qu'il y avait encore 226 disparus et que 93 corps avaient été identifiés.