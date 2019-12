Pensions de retraite : combien touchent vraiment les cheminots et les agents de la RATP ?

Les chiffres proviennent de la Caisse de retraite de la SNCF pour la compagnie ferroviaire et de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), un organisme rattaché à plusieurs ministères (Solidarités et Santé, Travail, Action et comptes publics) pour la RATP. Ils datent de 2017.

A l’époque, les cheminots retraités touchaient 2.112 euros bruts en moyenne par mois. Pour la RATP, la pension moyenne était alors de 2.357 euros par mois. Dans les deux cas, ce sont des pensions très confortables, presque deux fois plus élevées que celles des salariés du privé : 1.260 euros bruts par mois en moyenne pour ces derniers, toujours selon la DREES.