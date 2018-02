Permis de conduire : le casse-tête de la date de récupération de points

PRÉVENTION ROUTIÈRE - 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans avant de récupérer son capital de points ? Au fil du temps et des réformes les choses ne sont plus aussi claires. Alors avant de risquer de se retrouver avec un permis à sec, Maître le Dall, avocat spécialiste du droit automobile, détaille les modalités de restitution des points.