Permis de conduire : que contient le contrat-type du gouvernement pour faire baisser les prix dans les auto-écoles ?

"Plus de transparence pour mieux comparer" et ainsi "faire baisser les coûts". C'est la logique vantée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire lors de sa présentation ce mercredi 19 février à Bercy du nouveau contrat-type du permis de conduire. À noter que son obtention revient actuellement en moyenne à 1.800 euros, en tenant compte de plusieurs passages éventuels.

Le gouvernement espère qu'en offrant "une plus grande comparabilité entre les offres des auto-écoles", ce contrat-type permettra non seulement de mieux faire jouer la concurrence mais aussi d'"éviter des facturations indues" aux clients. Car comme le regrette Raphaël Bartlome, de l'UFC-Que Choisir et co-rapporteur du groupe de travail du CNC, il existe "une perte de confiance entre l'élève ou ses parents et l'auto-école".

Concrètement, cet épais contrat indique donc par exemple le nombre prévisionnel d'heures nécessaires de formation pratique et théorique à la conduite et la durée du contrat avec la mention de sa date d'échéance. Mais, surtout, il contient un tableau d'une trentaine de lignes qui fixe, pour la durée du contrat, le tarif des différentes prestations proposées.