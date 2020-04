Perriscope #10 - Les Français "forcés" d'épargner pendant le confinement : la victoire de l’écureuil

Selon les économistes de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), les Français auront réalisé 55 milliards euros "d’épargne forcée" au cours de cette période de confinement. C’est une enveloppe (moyenne) de 230 euros par semaine et par ménage. Comme toutes les moyennes, celle-ci agrège des situations très différentes. Les familles désargentées vivant des revenus sociaux en Seine-Saint-Denis ou dans les quartiers sensibles n’ont ainsi sans doute pas été en mesure de mettre un peu d’argent de coté. Les élus du 93 alertent d’ailleurs sur le retour de la faim dans certains foyers. Retenons ce chiffre moyen de 230 euros hebdomadaires épargnés, en gardant à l’esprit que peu de gens se retrouvent dans les moyennes.

L’explication de cette épargne forcée est chaque jour sous nos yeux : les centres de dépenses potentiels ont pour partie disparu depuis la mi-mars. L’accès à l’offre s’est réduit et le dynamisme du e-commerce est très insuffisant pour substituer la consommation "du coin de la rue" autant que les achats plaisirs. Les deux tiers des Français qui ne vont plus sur leur lieu de travail consomment moins de restauration, moins de snacking. Par la force des choses, ils ont renoncé à l’achat oblatif (achat réalisé dans le but de faire plaisir à autrui)… Les secteurs de l’équipement de la personne ou de l’équipement de la maison sont en net repli. Nul ne pense à acquérir un nouveau véhicule. Bref, l’heure est plus aux fourmis qu’aux cigales.