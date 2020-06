Perriscope n° 25 - A partir de combien est-on riche ? Les partis pris contestables du rapport de l'Observatoire des inégalités

Dans une démarche scientifique, il ne peut y avoir de réponse que s’il y a eu une question. Mais c’est bien la question initiale, mère porteuse d’un postulat de départ, qui peut être contestée. Les auteurs du rapport classent dans la même catégorie des riches les populations gagnant entre 3750 euros net par mois et l’infini… Ce classement est abusif et il ne résiste pas à l’épreuve du bon sens.

Noam Léandri, président de l’Observatoire défend son approche. Mardi 9 juin sur LCI, dans le Grand soir, il expliquait qu’on peut établir le seuil de richesse à deux fois le salaire médian (qui coupe la totalité des salaires en deux parts égales) dès lors que le seuil de pauvreté correspond à la moitié de celui-ci ! Une démarche sérieuse aurait consisté à déterminer un périmètre de l’étude et une distribution précise des populations étudiées. Qu’y a t-il de commun, dans la vie de tous les jours et dans la perspective de construction d’un patrimoine, entre celui qui gagne 3750 euros par mois, celui qui en gagne dix fois plus (37.500 euros) et celui qui gagne 375.000 euros par mois ? Peut-on décemment les faire vivre dans le même monde ? C’est ce que fait l’Observatoire des inégalités.

Une étude des centiles du revenu aurait été nécessaire. L’étude des déciles du revenu (les revenus en 9 catégories) est très grossière, insuffisamment précise pour qualifier la matière étudiée. Le biais méthodologique retenu est la première vraie erreur de cette étude politique. L’opinion est parfaitement respectable, mais elle doit rester à sa place. Autrement dit, on ne peut présenter des représentations idéologiques comme des études académiques. Dans "La formation de l’esprit scientifique", Bachelard, homme de science, écrit qu'"on ne peut rien fonder sur l’opinion, il faut d’abord la détruire". Terrible douleur que le chercheur s’inflige à lui-même !