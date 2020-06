Perriscope n° 23 - La France face à ses dettes : l'égoïsme de l'immédiat est une bombe à retardement

Nous voilà confrontés à une montagne de dettes. Dettes de l’Etat, de l’Assurance chômage, et maintenant de la Sécurité sociale. Gérald Darmanin a présenté une nouvelle prévision de déficit à plus de 50 milliards, soit 11 milliards de plus que prévus fin avril. Le retour à la normale n’est pas annoncé avant 2024-2025.

Dans une conférence célèbre prononcée en 1882 à la Sorbonne et publiée quelques années plus tard, Ernest Renan définit la Nation comme "le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis". Nous sommes tous dépositaires d’un bien qui ne nous appartient pas, un bien commun qui s’appelle la Nation. Elle se forme aussi dans le sacrifice. Celui du sang pendant les guerres, celui de l’actif national en temps de paix. Des générations de jeunes gens se sont sacrifiées pour que les générations à venir vivent libres de toute occupation étrangère. Mais les générations d’aujourd’hui n’hésitent pas, à travers la dette, à hypothéquer l’avenir de ceux qui viendront et n’ont en aucune façon manifesté leur consentement à payer l’ardoise de leurs parents et grands-parents. Le raccourci est audacieux, mais il nous rappelle que la guerre d’aujourd’hui est économique. La compétition de la relance commence. Les rapides mangeront les lents.

Moins de travail, moins d’embauches, moins de cotisations payées, des annulations ou des reports de charges d’un coté et de l’autre des dépenses additionnelles comme le réajustement de l’ONDAM (Objectif des dépenses de l’Assurance maladie) de l’ordre de 8 milliards. Les comptes sociaux sont sous tension. Ils virent même au rouge carmin ! 50 milliards pour la Sécurité sociale (branches maladie, retraite et famille) et probablement 50 de dette cumulée pour l’UNEDIC, les deux grands piliers du modèle social français sont en péril. Ils le sont d’autant plus que les prévisions économiques de (dé)croissance s’amplifient ! Au passage, rappelons que les prestations sociales sont financées en France par les cotisations et par l’impôt. Moins d’activité, c’est évidemment moins de cotisations et moins de rentrées fiscales.

Le plongeon est plus spectaculaire qu’annoncé. Nous ne devrions pas être surpris. Le pays s’est brutalement arrêté à la mi-mars et pendant 55 jours de confinement, il a tourné au ralenti, pour ne pas dire qu’il a calé dans des secteurs entiers dont le poids est surreprésenté dans notre économie (tourisme, événementiel, cafés-hôtels-restaurants, loisirs, etc.). On peut prendre le problème par tous les sens, à chaque fois, on aboutit aux mêmes conclusions.

Plus de 40% des salariés ont été protégés par le dispositif de chômage partiel et beaucoup le restent aujourd’hui encore. La contribution de l’Etat, quoique moins élevée depuis quelques jours, porte toujours sur 60% du salaire brut. C’est un luxe social exceptionnel acheté à crédit. Les Français ne mesurent pas toujours leur confort social à sa vraie valeur et, devrait-on dire, à son vrai prix. Les caisses du chômage sont abondées par les cotisations des entreprises et par les impôts des Français. Nous avons le choix de fuir, face à la dette, de faire preuve de lâcheté ou à l’inverse de solder nos propres comptes. Comment y parvenir ?