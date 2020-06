Perriscope n° 26 - Sortons des postures démagogiques pour sauver Air France

Si l’avion est condamné alors, il faut aussi condamner les emplois qui lui sont attachés. Qui, dans ces conditions, peut s’étonner que la compagnie réduise la voilure ? Les 7 milliards d’aide à Air France, sous forme de prêt garanti (et non sous forme de don comme on le laisse entendre trop souvent) n’ont pas vocation à entretenir une compagnie dont on souhaiterait par ailleurs la disparition progressive ! Il faut être cohérent et en revenir aux faits.

Ce jeudi 18 juin, jour de commémoration, le député LFI Alexis Corbière était l’invité d’Elisabeth Martichoux sur LCI. Il y a dénoncé le plan de départs chez Air France (révélé la veille sur notre antenne). Environ 8.000 suppressions de postes. Depuis quelques mois, son collègue Insoumis François Ruffin fait campagne avec d’autres, dont Delphine Batho, pour la réduction, voire l’arrêt des liaisons aériennes sur le marché français au profit du train. On ne peut vouloir une chose et son contraire !

Puisque tout est vert aujourd’hui, il faut abattre le transport aérien et lui préférer le train. C’est oublier un peu vite que les motoristes ont fait d’immenses progrès et qu’ils proposent aujourd’hui des consommations par tête proches de celle d’une Clio ! Le débat public est par nature insincère dans ce domaine, dominé par des pulsions hostiles à l’avion, symbole du libre-échange et des déplacements permanents. Sortons ici des postures démagogiques. Jean François Rial, fondateur de la société Voyageurs du monde et vraie conscience écologiste, estime que la tendance des grands voyages au bout du monde va se ralentir. Sa société, à la pointe dans ce domaine, propose non pas une compensation carbone mais une absorption carbone des déplacements de ses clients et de ses collaborateurs jusqu’à parvenir à la neutralité carbone.

La prise de conscience est en marche. Très bien, mais il ne faudrait pas qu’Air France en soit la première (et seule) victime. Tous ceux qui travaillent sérieusement sur l’économie du transport aérien savent que la compagnie nationale a d’immenses progrès à accomplir en matière de productivité. On lui impose un double régime minceur par gros temps. Elle a déjà amélioré son offre Premium et business qui s’adresse à la "haute contribution", les passagers du devant de l’avion. Mais, sur son propre marché, en France et dans la proximité européenne, ses coûts de production sont supérieurs à ceux de ses compétiteurs. Air France a perdu 200 millions d’euros l’an dernier sur le court courrier. La démocratisation du transport aérien a changé les représentations de valeur des consommateurs. Le voyage en avion n’est plus un service de luxe réservé à quelques happy few !