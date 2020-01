Démarchage téléphonique : "Si l'opt-in était mis en place, les entreprises qui abusent déjà continueraient à le faire"

Le calendrier n'est pas innocent. Les députés doivent en effet examiner le 30 janvier, en deuxième lecture, une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Le texte, porté par le député des Vosges Christophe Naegelen (groupe UDI, Agir et Indépendants) propose de mieux contrôler le système actuel mais n'envisage pas d'en sortir. LCI a sollicité cet élu pour comprendre sa position.

Elle a recueilli plus de 200.000 signatures en 48 heures : la pétition pour en finir avec le démarchage téléphonique abusif lancée lundi par de nombreuses associations de consommateurs, au premier rang desquelles l'UFC-Que Choisir, trouve son public. Objectif : inciter les parlementaires à préférer un système d'opt-in pour remplacer la liste d'opposition Bloctel, en vigueur depuis 2016 et qui suit quant à elle une logique d'opt-out. Le premier implique une interdiction de principe du démarchage téléphonique (sauf si vous avez donné votre accord au préalable). Dans le second, le démarchage est la règle (à moins que vous vous y opposiez).

L'opt-in est populaire et facile à expliquer mais le sujet est tellement plus complexe - Christophe Naegelen, député qui porte la proposition de loi sur le démarchage téléphonique

LCI : La solution pourrait-elle passer par le remplacement de la liste d'opposition Bloctel - en l'état inefficace - par un système d'autorisation expresse (opt-in) réclamé par les associations ?

Non, passer à un mécanisme d'opt-in ne fonctionnera pas. Si demain, on interdisait le démarchage téléphonique, on ne résoudrait pas le problème des consommateurs et on mettrait sur la paille 55.000 personnes travaillant dans les centres d'appels, le plus souvent de manière légale dans le cadre d'une relation contractuelle avec leurs clients.

Le mécanisme d'opt-in est certes populaire et facile à expliquer mais le sujet est tellement plus complexe : la première proposition de loi que j'avais déposée en 2018 prônait l'opt-in, et si j'en ai ensuite déposé une deuxième [examinée actuellement : NDLR] pour finalement renforcer l'opt-out, c'est justement parce que je me suis rendu compte que l'opt-in ne fonctionnerait pas seul. Car aujourd'hui, une large majorité des appels abusifs est passée de manière illégale.

Si, demain, l'opt-in, qui revient quasiment à interdire le démarchage téléphonique, était mis en place, les entreprises qui abusent déjà continueraient tout simplement à le faire. D'ailleurs, les pays comme le Royaume-Uni ou le Portugal ayant appliqué l'opt-in ne sont pas forcément à prendre en exemple. Une augmentation du nombre d'appels intempestifs y est en effet constatée depuis deux ou trois ans.