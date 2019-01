Peut-on se faire licencier parce qu'on a plus de permis ou de voiture ?

Dans la pratique, lorsque le salarié doit se déplacer dans un cadre professionnel, de plus en plus souvent une disposition du contrat de travail ou un avenant va l'obliger à informer son employeur d’une perte du permis de conduire. Ce type de clause est d’autant plus courant qu’un chef d’entreprise a une obligation de sécurité tant vis-à-vis de ses salariés que des tiers qui pourraient être exposés à un risque du fait de la conduite dangereuse d’un salarié de l’entreprise. En d’autres termes, il pourra être reproché à un employeur de ne pas s’être inquiété de la situation de ses employés en matière de permis de conduire.





Aujourd’hui, un employeur ne peut exiger de son salarié qu’il le tienne informé de son capital de points. Il est par contre tout à fait légal de demander périodiquement (pas tous les jours non plus) à un salarié s’il est bien détenteur d’un permis de conduire valide. Le salarié dont le contrat de travail préciserait une obligation d’information de l’employeur en cas de perte du permis de conduire ou le salarié qui répondrait faussement aux interrogations de son employeur sur la validité de son permis de conduire se placerait dans une situation délicate. Il pourrait lui être reproché un comportement fautif ouvrant la voie à une sanction disciplinaire et peut-être même au licenciement.