Peut-on tout négocier ?

Tout le monde ne maîtrise pas l'art de la négociation. Pourtant, c'est un bon moyen de faire des économies, y compris lorsque vous faites vos achats quotidiens. Alors, est-ce qu'on peut vraiment marchander partout où l'on va et sur tous les produits ? Nos journalistes se sont lancé un défi en testant pour vous la négociation.



