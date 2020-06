Salaires : quelles sont les professions les plus rémunératrices ?

Pour néanmoins cerner le sujet, ils se sont employés à exploiter des données de l'Insee diffusées au compte-gouttes, datant de 2012 et publiées en 2015 par le ministère du Travail. Résultat, "tout en haut de l’échelle des salaires, on trouve les «cadres des transports, de la logistique et les navigants de l’aviation » (catégorie qui comprend notamment les pilotes de ligne qui tirent les salaires vers le haut) pour qui le seuil des 10 % les mieux payés est de près de 7.000 euros net mensuels", lit-on dans le rapport (en accès payant).

Il s'agit davantage de lever un coin de voile sur les hauts salaires que de présenter un tableau net et précis des métiers les plus rémunérateurs. De l'aveu même de auteurs du "rapport sur les riches en France", dévoilé ce mardi 9 juin par l'Observatoire des inégalités, que ce soit parmi les salariés ou les non-salariés, "savoir qui est mieux payé est difficile".

• Médecins salariés et assimilés : 6.408 euros de salaire net mensuel minimum pour les 10% les mieux payés. A noter que la majorité des médecins exercent en libéral et ne sont donc pas salariés.

Du côté des fonctionnaires, "on entre parmi les 10% les mieux payés à partir de 3.260 euros net mensuels et dans le 1% le mieux rémunéré à partir de 6.410 euros", toujours selon cette étude. Il s'agit alors surtout, des médecins et directeurs d’hôpitaux. Mais le haut du panier est occupé par les emplois de direction à l’étranger (postes en ambassade, consulat, etc.) de la fonction publique d’État, touchant "en moyenne un salaire de 13.800 euros net par mois". Ils sont suivis "des postes d’encadrement supérieur dits « à la décision du gouvernement » (préfets, ambassadeurs, PDG des entreprises publiques, etc.) avec 10.500 euros mensuels en moyenne, puis les administrateurs généraux des finances publiques (comme le trésorier-payeur général ) qui touchent 8.300 euros".

Par ailleurs, ce rapport liste aussi les professions non-salariées les plus rémunératrices pour lesquelles elle donne aussi le revenu minimum des 10% les mieux payées. Il s'agit des activités juridiques et comptables (18.940 euros), médecins et dentistes (17.740 euros), commerces pharmaceutiques (13.430 euros), activités financières d'assurances (13.410 euros), vétérinaires (10.350 euros), conseil de gestion (9.420 euros), commerce de gros (8.270 euros), architecture, ingénierie (8.110 euros), activités immobilières (7.930 euros), information et communication (7.800 euros).