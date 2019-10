Placer son argent dans le vin : attention aux arnaques !

Mais au moment de récupérer ses fonds, aucune réponse. Emilie a tout perdu et se sent flouée.

Un moyen simple de savoir si un démarcheur est sérieux, vérifier s'il fait partie des sociétés agréées dont le nom est publié sur la plateforme de l'Autorité des marchés et si l'offre est autorisée. "Si elle n'est pas autorisée, vigilance absolue. Et si malheureusement il est trop tard, il faut porter plainte auprès de la justice", indique Claire Castanet de la direction des relations avec les épargnants à l'AMP.

Autre conseil : se méfier des investissements à court terme. U'Wine, négociant en Gironde, est lui bien enregistré sur la liste. Dans son entrepôt ultra-sécurisé, il stocke des milliers de bouteilles pour ses clients. D'après Thomas Hébrard, président d'U'Wine, les gains ne sont jamais immédiats. "Il faut laisser le temps au vin de se bonifier, de devenir consommable, plaisant pour le consommateur derrière. Il faut 5 à 8 ans. Plus on est patient, plus on est récompensé".

Le rendement n'est pas garanti, mais les investisseurs peuvent espérer gagner 5% par an. Mieux vaut se méfier donc des promesses trop alléchantes.