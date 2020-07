Renforcement du plafonnement des frais d'incidents bancaires : qui sera concerné ?

Le décret sur les frais d'incidents bancaires annoncé début juin par le gouvernement est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Son but : permettre aux ménages modestes d'accéder plus rapidement et plus largement à leur plafonnement à 25 euros par mois. Il s'agira ainsi de renforcer un dispositif en place depuis 2018 qui bénéficie déjà à environ 1,5 million de Français alors que la clientèle fragile est estimée à 3,2 millions de clients.

Il est ainsi prévu que "cinq irrégularités ou incidents de paiement au cours d'un même mois" suffisent à être placé sous ce régime permettant de ne pas voir ses frais bancaires s'envoler alors que l'on est déjà en difficulté financière, rapporte ce vendredi Le Parisien qui a pu consulter le projet de décret. Jusqu'ici, le dispositif n'était déclenché qu'après "des irrégularités de fonctionnement de compte ou d'incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs". En outre, le texte prévoit que le plafonnement des frais bancaires à 25 euros mensuels s'applique d'office pendant une durée de trois mois, au lieu d'un à deux mois actuellement selon les banques.