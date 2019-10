Plafonnement des frais d'incidents bancaires : "Le bilan est accablant" selon 60 millions de consommateurs 

DÉCEPTION - L'engagement des banques à plafonner les frais d'incidents bancaires pour les clients fragiles n'a été tenu que partiellement, selon une enquête de 60 millions de consommateurs et l'Union nationale des associations familiales dévoilée ce jeudi. Les association dénoncent ainsi une "trahison".

Était-ce une promesse en l'air ? Les banques s'étaient engagées fin 2018 - à la demande de l'Élysée - à plafonner les frais pour incidents à 25 euros par mois pour les clients les plus fragiles. Selon la présidence, cela devait soulager financièrement 3,6 millions de personnes surendettées, interdites de chèques ou simplement disposant de faibles ressources et donc écrasées par ces frais lorsque le découvert autorisé est dépassé.

La "trahison des banques", comme le dénoncent ces deux associations, ne s'arrête pas là : "91% des clients ayant moins de 1.800 euros de revenus et plus de 40 euros de frais pour incidents par mois ne bénéficient pas du plafonnement à 25 euros". Le bilan est cependant plus clément pour les "27% de clients qui ont obtenu le remboursement d'une partie de leurs frais" (de 1,50 euro à 200 euros ultérieurement rétrocédés, pour une moyenne de 92 euros).

Autre son de cloche du côté des autorités. Comme le rappelle "60", la Banque de France et Bercy assuraient tous deux il y a quelques mois que le plafonnement de 25 euros était bien appliqué. L'Observatoire de l'inclusion bancaire, présidé par la Banque de France, a toutefois indiqué mi-octobre par voie de communiqué qu'il invitait les établissements bancaires à adopter dès le premier trimestre 2020 des pratiques permettant de détecter de façon "plus rapide et plus durable" la clientèle fragile. Encore faut-il s'accorder sur la définition de "client en difficulté", dont seuls les interdits bancaires et les surendettés sont clairement identifiés.