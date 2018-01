Nanoparticules dissimulées dans l'alimentaire et les cosmétiques : le dioxyde de titane au cœur des soupçons

En juin 2016, l'ONG Agir pour l'environnement avait alerté sur la présence de nanoparticules dans de nombreux produits alimentaires, et notamment dans plus d'une centaine de confiseries, sans que cela soit signalé sur les étiquettes. Les nanomatériaux retrouvés étaient notamment le dioxyde de titane (E171), qui permet de blanchir et rendre les produits brillants, et le dioxyde de silice (E551), un antiagglomérant utilisé dans des produits en poudre, comme le sucre. En septembre dernier, le problème était à nouveau dénoncé par 60 millions de consommateurs : sur 18 produits testés, du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules avait été retrouvé, sans que cela soit indiqué de manière transparente pour le consommateur. Ce mardi, c'est au tour de l'UFC-Que Choisir, après avoir alerté l'an dernier sur la présence de l'E171 dans les médicaments, de monter à nouveau au créneau contre les nanoparticules : elle annonce déposer 9 plaintes contre des fabricants de produits alimentaires et de cosmétiques pour "non-respect de l’obligation légale de signalement sur l’emballage".





L'association explique avoir procédé à des tests labo sur 16 produits de consommation courante dans ces deux domaines, et les résultats sont édifiants : tous contiennent des nanoparticules, et seuls 3 l'indiquent sur l'emballage. Parmi les produits pointés du doigt, les M&M’s Peanuts, le déodorant Sanex Natur 48h, le Dentifrice Aquafresh triple protection + blancheur ou encore la soupe 'Poule au Pot' de Casino. Et parmi les substances incriminées, le dioxyde de titane.