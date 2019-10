Plan d'épargne retraite : qu'est-ce qui va changer ?

JT 20H - Perp, Préfon, Madelin... Les anciens produits d'épargne retraite peuvent désormais être rassemblés sur un dispositif plus simple, le Plan d'épargne retraite. Mais quels sont les avantages de ce nouveau système ?

PER ou Plan d'épargne retraite est un acronyme dont vous allez bientôt entendre parler. Il remplace depuis ce mardi 1er octobre les autres plans auxquels on ne comprenait souvent pas grand-chose. Treize millions de personnes possèdent l'un ou l'autre de ces plans. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement ? Comment le PER fonctionnera-t-il ?



