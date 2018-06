Les terrariums, ces forêts miniatures devenues incontournables en matière de déco

Vous n’avez pas la main verte ? Ce n’est désormais plus une fatalité si vous aimez les plantes. Depuis quelques temps, les terrariums, ces cloches en verre abritant des plantes, sont à la mode. Et bonne nouvelle, elles ne nécessitent, avec ce système que très peu d’entretien : seul un à deux arrosages par an. Les plantes, d’origine tropicale, boivent l’eau contenue dans la terre, transpirent et entraînent un phénomène de condensation. S’accumulant sur les parois du bocal, elles regagnent de nouveau la terre.