Plus originales que des fleurs, voici cinq idées cadeaux pas cliché à offrir pour la fête des mères

MAMOUNETTE - La fête des mères, c'est le 27 mai, et vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre chère maman ? Pas de panique... Afin d'éviter les sempiternelles fleurs et les surprises de dernière minute dégotées à la va-vite, et souvent un peu clichées, voici une sélection de cinq idées cadeaux qui feront mouche à coup sûr.