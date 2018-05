Diesel ou essence : quel carburant pollue le plus ?

Vous roulez en diesel et vous targuez de moins polluer que les autres ? Ou à l'inverse, vous roulez en essence et rejetez la faute sur les autres lors des pics de pollution ? Sachez que ces deux carburants polluent de manière différente.





L'essence contribue plus que le diesel au réchauffement climatique. Les voitures qui roulent avec ce type de carburant émettent 20% de CO2 en plus que les autres. Le diesel est donc moins nocif pour l'atmosphère. Cependant, il est plus dangereux pour l'homme. Il dégage 367% d'oxyde d'azote et 40% de particules fines en plus que l'essence. Des chiffres qui annoncent peut-être de beaux jours pour la voiture électrique.