Pourquoi le prix du bio ne baisse-t-il pas ?

La consommation de produits bio a explosé dans notre pays. On a enregistré une hausse de 17 % en un an et cette progression se retrouve également chez les producteurs avec notamment la vente directe. Les fruits et légumes cultivés sans pesticide séduisent de plus en plus et les consommateurs se fournissent avant tout en grande surface. Alors, cet engouement a-t-il fait baisser les prix ?



