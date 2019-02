Pourquoi les promotions pourraient désormais être (très) limitées dans les magasins de chaussures

En finir avec les promos toute l'année et les pourcentages de réduction faussement colossaux : c'est ce que propose la Fédération des détaillants en chaussures de France (FDCF). L'organisme, qui regroupe 5.350 magasins, vient en effet d'adresser un livre blanc à Matignon et à Bercy contenant dix propositions visant notamment à revitaliser l'activité des détaillants dans les cœurs de ville.





"Entre les 'French days', le 'Black Friday', les ventes privées ou autres "prix anniversaire", le client est envahi par une quantité anormale de prix cassés. On vend des remises plus que des chaussures ou des vêtements et on perd de vue le vrai prix des articles", déplore Philippe Daquai, le président de la FDCF, joint ce mercredi 20 février par LCI. La Fédération préconise donc non seulement de "limiter le nombre de ces opérations commerciales" mais aussi de "limiter, par exemple, à 20% les rabais des prix liés aux promotions".