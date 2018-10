Pouvoir d'achat : qui va voir son salaire augmenter ?

Les employés du privé auront droit à une augmentation d'environ 1% de leur salaire à la fin de ce mois d'octobre. A titre d'exemple, ceux qui touchent 2.000 euros brut par mois auront droit à 19 euros en plus. Une mesure liée à l'assurance chômage, et qui ne coûte rien aux employeurs. En tout, un salarié a gagné aux alentours de 1,5% en plus sur l'année 2018. Qui va payer les allocations chômage ? Quid des grands perdants de cette réforme ?