Pouvoir d'achat : les premiers chèques énergie ont été envoyés

L'Etat a commencé à distribuer les chèques énergie le 25 mars 2019. Environ six millions de foyers vont pouvoir en bénéficier en faveur du pouvoir d'achat. Versés en fonction des revenus, les chèques énergie servent uniquement à payer les factures énergétiques. Le montant moyen s'élève cette année 2019 à 200 euros.



