Pouvoir d'achat : une hausse de 190 euros en quatre ans

Les classes moyennes les moins favorisées ont été les plus touchées par la crise. Elles en ont beaucoup souffert. Mais ceux qui ont le plus perdu sont en réalité, les revenus les plus élevés. Le pouvoir d'achat des Français va mieux depuis quatre ans. Il a même augmenté de 190 euros en moyenne par ménage, toutes catégories sociales confondues.



