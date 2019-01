Pouvoir d'achat : une hausse plombée par certaines factures

Les statistiques de l'Insee affirment que le pouvoir d'achat va fortement augmenter en 2019. Un constat réfuté par les Français. En faisant un bref calcul, les dépenses des ménages ont augmenté, à l'image des contrats d'assurance, de la ligne téléphonique, de la facture internet, etc. Ce qui explique que les familles ont moins d'argent pour faire leurs courses.



