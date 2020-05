Prélèvement à la source : c'est quoi ce rappel des impôts qui touche certains contribuables ?

Il s'agit d'une conséquence inattendue du prélèvement à la source. Résultat, dans le centre d’appel de l’administration fiscale à Lille où le JT de 20h se rend dans le reportage ci-dessus, les réclamations se multiplient. Ainsi, un contribuable écrit : "J’ai commencé à remplir ma déclaration d’impôt aujourd’hui et je suis étonné de voir que je dois encore 2005 euros". Et il est loin d'être le seul dans cette situation.

C'est une tradition à laquelle on ne peut déroger : de mai à juin, les citoyens ont rendez-vous avec l'administration fiscale. Mais cette année, avec le prélèvement à la source, on pensait bien ne plus rien avoir à payer. Pourtant, alors que certains ont bénéficié d'un remboursement, d'autres ont eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier du fisc leur réclamant de l'argent.

"En 2021, pour la déclaration des revenus de l’année 2020, on remet tout à plat, souligne Denis Putkownik, inspecteur des Finances publiques. On revient à des prélèvements qui ont eu lieu en 2020 et s’il y a un supplément à régler, même chose, on réclamera ce supplément à compter du mois de septembre 2021".

Alors, si vous souhaitez éviter toute déconvenue, le plus simple reste de changer votre taux d’imposition au fur et à mesure. Pour ce faire, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr, rubrique "prélèvement à la source".