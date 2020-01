Prélèvement à la source : ces trois nouveaux changements qui devraient simplifier vos futurs impôts

Impôts et prélèvement à la source : un an après

Il a beau avoir annoncé qu'il serait tête de liste à Tourcoing, Gérald Darmanin ne néglige pas pour autant ses projets d'évolution du prélèvement à la source. L'actuel ministre de l'Action et des Comptes publics - dont on ignore encore s'il restera au gouvernement une fois les élections municipales passées - a ainsi profité de la présentation mardi du bilan de la mise en place du nouveau mode de collecte de l'impôt sur le revenu pour évoquer les pistes à venir.

À la place, le fisc leur proposera de passer à un système de déclaration automatique. C'est-à-dire que si les intéressés considèrent que "les informations pré-remplies sont correctes et exhaustives, elles seront automatiquement validées sans action particulière de leur part et serviront donc à calculer l'impôt", détaille le ministère dans son bilan de 41 pages. Dans le cas contraire, une déclaration devra être déposée comme d'habitude.

Bercy souhaite que dans les années à venir le versement de la plupart des crédits d'impôt soit contemporain avec les dépenses engagées chaque mois par les ménages (garde d'enfant, femme de ménage par exemple). Actuellement, ces crédits d'impôt sont en effet calculés avec un an de décalage et versés en deux fois (un acompte de 60% en janvier, puis une régularisation pendant l'été). Afin de placer cette mesure sur des rails, une expérimentation va être menée dès le 1er juillet 2020.

Elle concernera à ce stade les ménages habitant dans le département du Nord et à Paris, qui emploient un salarié à domicile et sont bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie et de la prestation de compensation du handicap -autrement dit les personnes âgées dépendantes. La généralisation du dispositif devrait ensuite prendre du temps : la date d'une possible extension à l'ensemble de la France à l'horizon 2023/2024 a été évoquée par le passé.