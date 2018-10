Prélèvement à la source : découvrez, en un clic, ce qui sera retenu sur votre salaire

Pour savoir dès à présent à quelle sauce vous serez mangé en janvier, l'administration fiscale met en ligne ce mercredi 3 octobre son simulateur de prélèvement à la source sur Impots.gouv.fr. Il suffit d'indiquer votre salaire net mensuel imposable et votre taux de prélèvement à la source pour obtenir le montant qui sera prélevé chaque mois sur votre paie.





Pour rappel, ce taux figure dans votre espace personnel, rubrique "Gérer mon prélèvement à la source" et directement sur votre avis d’impôt sur le revenu reçu cet été. Celui-ci dépend de la situation financière et familiale de chacun et détermine l'importance du prélèvement.