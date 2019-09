Prélèvement à la source : des régularisations à payer sur l'impôt sur le revenu 2018

JT 13H - Suite à la mise en place du prélèvement à la source, certains contribuables se sont vus obligés de payer un reliquat. Ils ont jusqu'au 18 septembre 2019 à minuit pour le faire.

Pour ceux qui ont perçu des revenus exceptionnels au cours de l'année 2018, une régularisation doit être effectuée auprès des centres des impôts. Les trois millions de foyers concernés devront payer un reliquat au plus tard le 18 septembre 2019 à minuit. Pour gagner du temps, il leur est conseillé de faire la transaction sur Internet.



