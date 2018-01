Prélèvement à la source : 2018 peut-elle servir à augmenter ses revenus sans payer plus d'impôt ?

Concrètement, "il n’y aura pas de double imposition en 2019 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacement (allocations chômage ou indemnités d'assurance maladie par exemple, ndlr), les revenus des indépendants et les revenus fonciers récurrents. L’impôt sur les revenus 2018 sera 'effacé' au moyen d'un crédit d'impôt afin d'éviter aux contribuables un double prélèvement en 2019", explique le ministère de l'Economie.





En revanche, "les revenus exceptionnels par nature [...] resteront imposés en 2019 selon les modalités habituelles", prévient Bercy. Il s'agira par exemple des primes non prévues au contrat de travail, des indemnités de licenciement au-delà d'un certain seuil. "Des primes que l'administration fiscale définit comme 'surérogatoires', un terme inédit pour les fiscalistes (synonyme de 'superfétatoire' ou 'supplémentaire', ndlr), qui pourrait donner lieu à des contentieux en raison de son manque de précision", remarque François Ecalle, président de l'association Finances publiques et économie (Fipeco), interrogé par LCI.