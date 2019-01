Prélèvement à la source : la fiche de paie de janvier arrive (très) bientôt, vous allez vraiment constater votre impôt

Les salariés constateront donc que leur rémunération, mentionnée sur le bulletin de salaire en tant que "net à payer avant impôt", sera directement amputée dans une proportion correspondant à leur taux de prélèvement à la source, lui aussi mentionné. Le résultat, le "net payé" réellement, sera également mentionné. Les personnes non imposables et ayantun taux égal à 0 ne noteront donc pour leur part aucune différence entre leur net à payer avant et après impôt.





A noter que le montant de l'impôt prélevé pourra sembler plus élevé que prévu, notamment si vous bénéficiez d'une réduction ou d'un crédit d'impôt car ceux-ci ne sont pas pris en compte dans votre taux. Ils seront à la place versés cet été. Certains d'entre eux (notamment ceux liés à des frais de garde d'enfant) ont cependant déjà fait l'objet d'une avance de 60%, créditée le 15 janvier sur le compte bancaire des contribuables concernés.