Prélèvement à la source : les patrons des TPE inquiets

Si la mise en place du prélèvement des impôts à la source se passe généralement bien, ce n'est pas le cas dans les TPE. Cette révolution inquiète les petits patrons qui n'ont pas forcément les moyens humains et financiers de gérer le côté administratif. Comme dans toutes les entreprises, c'est seulement fin janvier 2019 que l'on pourra voir comment s'est passé le prélèvement à la source.



