Prélèvement à la source : attention, si vous devez changer votre taux, c'est maintenant !

Si vos revenus ont fortement diminué, en raison par exemple d'une perte d'emploi ou d'un passage à la retraite, votre impôt va diminuer. Or son nouveau montant ne sera réellement calculé qu'à l'été 2020 (à partir de la déclaration de revenus 2019 remplie au printemps 2020). Pour éviter d'avancer ce surplus au fisc (qui le remboursera le cas échéant en juillet), vous avez la possibilité de demander en cours d'année une actualisation du taux. Si vous avez déjà procédé à cette modulation plus tôt dans l'année, n'oubliez donc pas de renouveler la démarche cet automne.

Comment procéder ? Il convient de vous rendre dès maintenant et, pour assurer une continuité, avant le 7 décembre dans votre espace particulier sur Impots.gouv.fr, rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", menu "actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus". Indiquez alors le montant estimé de vos revenus pour l'année 2020. À noter toutefois que la modulation à la baisse n'intervient que si l'écart dépasse 10% et 200 euros entre le montant qui aurait initialement dû être prélevé et le nouveau montant (calculé en appliquant le taux modulé).